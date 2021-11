Waarom adhd vaak veel later ontdekt wordt bij meisjes: ‘Ze weten het goed te verbergen’

Mette Zwarst (14) uit Woubrugge kwam in de brugklas bij De Praktijk(4Kids) terecht. ,,Zo lang ik me herinner heb ik al moeite om me te concentreren, maar ik kwam daar terecht vanwege mijn tics. Ik had allerlei tics met mijn ogen en mond, maar ook met armen en benen en vocaal. Ik werd daar zo moe van dat ik in groep 8 bijna niks meer kon.”