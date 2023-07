Waarom kakken we in na de lunch? Expert legt uit wat er klopt van drie veelgehoorde theorieën

Je hebt je broodjes op, zit net weer op je werkplek en je ogen vallen dicht. Wat volgt is een enorme afterlunchdip. Over hoe dat kan, gaan meerdere theorieën rond. Wat is daarvan waar? Sander Kersten, hoogleraar voedingswetenschappen van de Wageningen Universiteit legt het uit.

Hoe de afterlunch- of afterdinnerdip precies ontstaat is nog niet zeker, zegt Kersten: ,,Het is lastig om wetenschappelijk één oorzaak van een dip na het eten van een (grote) maaltijd aan te wijzen. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen, maar geen van allen is keihard te bewijzen.” Kersten bespreekt hieronder drie veelgehoorde theorieën:

Theorie 1: Te weinig bloed naar de hersenen

Het nuttigen van je lunch of avondmaaltijd vergt veel van het lichaam, met name van je maag en darmen. Tijdens het verwerken van de maaltijd zou er daarom tijdelijk minder bloed naar de hersenen gaan, waardoor je een inkakker krijgt.

Volgens de hoogleraar voedingswetenschappen is dit klinkklare onzin: ,,Dat er tijdens een maaltijd veel bloed naar het maagdarmkanaal gaat, klopt. Maar dat er hierdoor te weinig bloed overblijft voor de hersenen, klopt niet. Er gaat nog steeds evenveel bloed naar je hersenen. Hierdoor kan dus geen dip ontstaan.”

Theorie 2: Stijging en daling bloedsuikerspiegel

Kersten ontkracht ook de theorie waarbij een snelle stijging en snelle daling van de bloedsuikerspiegel de oorzaak van een dip zou zijn. Die dip zou dan voornamelijk ontstaan na het eten van veel koolhydraten, die worden omgezet in glucose (suiker).

Het klopt wel dat na de maaltijd de bloedsuikerspiegel sneller stijgt na consumptie van koolhydraten dan na vetten en eiwitten, zegt Kersten. ,,Afhankelijk van hoeveel en wat je gegeten hebt is de stijging in bloedsuikerspiegel groot en langdurig of klein en kort. Een maaltijd met veel koolhydraten zoals frisdrank, pasta en brood zal een grotere piek in bloedsuikerspiegel geven. Ook het eten van zes boterhammen zal een grotere piek geven dan het eten van twee boterhammen.”

Maar het belangrijkste tegenargument is volgens Kesteren dat de dip plaatsvindt op het moment dat de bloedsuikerspiegel omhoog gaat of nog hoog is: dat komt niet overeen met wanneer we een dip ervaren. ,,De daling van de bloedsuikerspiegel vindt pas veel later plaats. Een snelle stijging en daling die kan zorgen voor een vermoeid gevoel, dat is dus onzin.”

Theorie 3: Biologische klok

De theorie die volgens de hoogleraar wel aannemelijk zou kunnen zijn, is die van de biologische klok. ,,Alles in het lichaam heeft een eigen ritme”, zegt Kersten. ,,Je hartslag, de bloedsuikerspiegel, de aanmaak van hormonen en je lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld. Gedurende de dag zijn in al deze lichamelijke processen pieken en dalen te zien. Zo zijn bepaalde hormoonspiegels hoger in de ochtend dan in de avond. Dat kan ervoor zorgen dat je later op de dag een dip hebt.”

Kersten zoomt in op een ander voorbeeld van de biologische klok: de wisselwerking van het zenuwstelsel. Dat staat in een van twee standen: of sympathisch of parasympatisch. ,,Sympathisch kun je zien als actief en alert, waarbij sprake kan zijn van vecht- of vluchtreacties. Parasympathisch kun je zien als een soort ruststand, waarin je volledig ontspannen bent.”

Wanneer je een drukke ochtend hebt, gaat je lichaam in ruststand tijdens de lunch Sander Kersten, hoogleraar voedingswetenschappen aan de Wageningen University

Wanneer je een drukke ochtend hebt en superactief bent, komt je lichaam tot rust tijdens de lunch. ,,Doordat de ruststand dan de overhand heeft, kun je je moe en slaperig voelen. En dus een dip ervaren.”

Wat kun je doen om een inkakker tegen te gaan?

Kersten doet zelf graag na de lunch een middagdutje. ,,Ik heb altijd een extreme post lunch-dip, daarom doe ik na het eten een dutje van 15 tot 20 minuten. Hierna voel ik mij als herboren. Bovendien voelt het gelijk als een soort fris begin van de rest van de dag.”

Je kunt ook proberen de dip te onderdrukken door iets actiefs te gaan doen na de lunch. Ga bijvoorbeeld buiten even wandelen, of plan net na je lunch een afspraak in waarbij je veel interactie hebt met anderen. ,,Je dwingt jezelf zo om alert te zijn”, vertelt Kersten. ,,Hierbij is het wel belangrijk om de hele tijd actief te blijven. Plan dus in die afspraak geen presentaties in waarbij je alleen maar stilzit en luistert. Zo werk je het slaperige gevoel juist in de hand.”

Dagelijks een afterlunch- of afterdinnerdip hebben kan vervelend zijn, maar heeft op zich geen grote gevolgen voor de gezondheid. Wat volgens Kersten wel gevaarlijk kan zijn, is deelnemen aan het verkeer tijdens je dip. ,,Je kunt het vergelijken met rijden in de nacht. Wanneer je een normaal dag- en nachtritme hebt, ben je ’s nachts moe. Je hebt minder concentratievermogen en zakt sneller weg. Hetzelfde geldt voor sommigen voor (auto)rijden na de lunch.’’

Mocht je onderweg moeten lunchen, eet je maaltijd dan niet achter het stuur maar zoek een parkeerplek op, raadt Kersten aan. ,,Ga pas weer rijden zodra de dip voorbij is.”