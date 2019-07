Waarom mannen een goed richtingsgevoel hebben

Vader Ron heeft het, zoon Niels onderzoekt het: ‘de waardeloze ziekte’ Alzheimer

27 juli Neuroloog Niels Prins (47) doet al jaren onderzoek naar alzheimer, maar nooit kwam de ziekte zo dichtbij als nu. Alzheimer kroop in het brein van zijn vader. ,,Over tien jaar hebben we een cocktail die alzheimer afremt.’’