Waarom we het meer over poep moeten hebben

We poepen dagelijks, maar hebben het er niet graag over. Zéker niet als het allemaal niet zo soepel gaat. Dat moet anders. Bij problemen zoals obstipatie en ontlastingsverlies is erover praten juist het begin van de oplossing.

Het kostte 23 jaar en 17 operaties voor Erwina Broertjes (67) een goede oplossing vond voor haar darmproblemen. Door medische fouten voor en na de bevalling van haar dochter, waren haar darm en baarmoeder zwaar verzakt, met veel pijn en risico’s tot gevolg.

Via de chirurg en stomaverpleegkundige van het Meander MC in Amersfoort kwam zij in contact met Coloplast, expert op het gebied van medische hulpmiddelen voor ontlastingsproblemen, en begon ze uiteindelijk met handmatig darmspoelen. ,,Het is fantastisch om eindelijk iets te vinden dat werkt. Dat gun ik iedereen die zo’n probleem heeft.”

Erwina deelt haar verhaal om de stigmatisering van de stoelgang en problemen daarmee tegen te gaan. ,,Als er nou iets is waar we dagelijks mee te maken hebben… En als je daar een probleem mee hebt en er ook nog geheimzinnig over moet doen, is dat zo belastend.”

Veelvoorkomend probleem

Maar liefst 43 procent van de Nederlanders heeft met enige regelmaat problemen met hun stoelgang, blijkt uit onderzoek van Coloplast. Van de Nederlanders met darmproblemen ervaart 87 procent pijn en 61 procent bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen, zoals sociaal isolement.

Quote Van jongs af aan krijg je zindelijk­heids­trai­ning. Als gevolg zit poep al snel in de taboesfeer Filip De Groeve

Het aantal mensen met darmproblemen is dus talrijk, maar gemiddeld schakelen we pas na ruim vijf jaar professionele hulp daarvoor in. ,,Wij zijn fabrikant van darmspoelsystemen. Het duurt gemiddeld vijf, zes jaar voor die therapie wordt uitgeprobeerd”, zegt Filip De Groeve, marketingdirector van Coloplast. ,,Daarin spelen verschillende factoren een rol, maar het taboe rond poepproblemen is daar zeker een van.”

Taboe doorbreken

Waarom rust er toch zo’n taboe op iets waar zoveel mensen mee worstelen? ,,Dat heeft natuurlijk veel te maken met cultuur. Van jongs af aan krijg je zindelijkheidstraining. Als gevolg zit poep al jong in de taboesfeer, problemen maken dat taboe nog veel groter.”

Met de ‘Praat Poep Met Me’-campagne hoopt Coloplast dat te doorbreken. ,,We hopen dat mensen er sneller en vaker over praten. In de eerste plaats met de huisarts, die je weer door kan verwijzen naar een Darm Expertise Centrum waar ze je zeker verder kunnen helpen.”

De huisarts speelt zelf ook een belangrijke rol volgens Charlotte Molenaar, chirurg en oprichter van de Proctos Kliniek, een van de Darm Expertise Centra. ,,Je moet er als huisarts naar vragen, mensen zullen het zelf niet snel noemen.”

Veel schaamte

Ook Molenaar signaleert dat patiënten zich schamen voor hun klachten. ,,Dat geldt nog meer voor ontlastingsverlies dan voor verstopping. Op anale klachten rust gewoon een taboe.”

Quote Het is natuurlijk ook verschrik­ke­lijk als je in de supermarkt in de rij staat en het loopt door je broek Charlotte Molenaar

Ook bij dokters lijkt een schaamte te bestaan om erover te beginnen. Zelf krijgt ze vaak de vraag waarom ze nou heeft gekozen voor de proctologie, de specialisatie in aandoeningen rondom het anale gebied. ,,Dan zeg ik: omdat het een heel belangrijk onderdeel van ons lichaam is en er veel te weinig aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen is.”

Niet de enige

Dat raakt aan een misverstand dat volgens Molenaar bestaat: dat ‘er niets aan te doen is.’ Maar: ,,Mensen komen letterlijk en figuurlijk achter de geraniums te zitten. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk als je in de supermarkt in de rij staat en het loopt door je broek. Terwijl soms voorlichting en adviezen al voor verbetering kunnen zorgen, en als je daar ook niet uitkomt zijn verschillende operaties mogelijk.”

Het zoeken van een behandeling is ook belangrijk om een andere reden: het besef dat je niet de enige bent. ,,Als er nu een luchtje ontsnapt in de supermarkt, ben je misschien bang dat iedereen naar je kijkt. Als je weet dat er nog tien anderen zijn met mogelijk vergelijkbare problemen, dan kan dat helpen.”

Halfvol glas

Ondanks het zware traject dat ze achter de rug heeft, bleef het glas van Erwina altijd halfvol. ,,Ik heb me nooit laten belemmeren om mijn leven te leven. Ik heb een schat van een man, dat scheelt al de helft. En bij Coloplast helpen ze fantastisch. Ze maken alles laagdrempelig. Niets is raar en ze bellen geregeld om te vragen of ze ergens mee kunnen helpen.”

Het lukt haar zelfs om de humor van alles in te zien. ,,Mijn arts vroeg eens wat ik er nou van vond, terugblikkend op al die operaties waarbij het ook weleens kantje boord is geweest. Mijn antwoord: ‘Ik heb er schijt aan.’”

Wereld Continentie Week Het is deze week Wereld Continentie Week. Daarin vraagt de Wereldfederatie voor Incontinentie en Bekkenproblemen (WFIPP) extra aandacht voor hun missie: een hoge kwaliteit van leven, een actieve rol in de maatschappij en toegang tot goede behandeling voor iedereen met bekkenbodemproblemen.

