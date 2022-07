Waarom zoenen gezond is: ‘Bij een zoen gaan 1 miljard bacteriën van de ene naar de andere mond’

Vandaag is het Wereld Kusdag. Gezondheidsjournalist Tijn Elferink schreef het boek Kusje erop, de waarheid achter 70 gezondheidsmythes . Wat is er waar van: ‘zoen in het rond, dan word je gezond?’

Ik heb altijd gedacht dat zoenen iets universeels is. Maar 10 procent van de mensen met een liefdesrelatie zoent niet. Er zijn zelfs hele volkeren die niet zoenen. Sommigen vinden zoenen vies vanwege bacteriën, anderen beschouwen de mond als toegangspoort tot de ziel.

Waarom we zoenen, staat niet vast. Een van de theorieën is dat moeders voorgekauwd voedsel aan hun baby’s gaven. Aannemelijker is dat zoenen onderdeel is van verleidingsspel. Dat geldt meer voor mannen; die zoenen daarom ook natter dan vrouwen. Speeksel bevat testosteron. Als dat geslachtshormoon via zoenen over in de mond van een vrouw terechtkomt, werkt dat lustopwekkend.

Een andere theorie is dat zoenen goed is voor je weerstand. Een grotere biodiversiteit in de mond houdt onwelkome indringers buiten. Dat zou vanwege infecties vooral van belang zijn tijdens de zwangerschap.

Eerste zoen kan een afknapper zijn

Een zoen is een keuring, vat hoogleraar Remco Kort samen. ,,Een tongzoen is een evaluatie van de mondflora van je partner”, vertelt de microbioloog verbonden aan wetenschapsmuseum Micropia. En inderdaad: uit meerdere onderzoeken blijkt hoe de eerste zoen een afknapper kan zijn.

Kort nam bij 21 stellen speeksel en -tongmonsters af. Zijn opzienbarende ontdekking: de verzameling van micro-organismen in de mond van partners komt veel meer overeen dan bij twee willekeurige personen.

Hartstochtelijk zoenen resulteert in de overdracht van 1 miljard bacteriën van de ene mond naar de andere. Samen met 0,7 milligram eiwit, 0,45 milligram zout, 0,7 microgram vet en 0,2 microgram allerhande organische mengsels, zoals stukjes eten.

Goed tegen snurken

Hopelijk hebben deze feiten je niet afgeschrikt, want een tongzoen heeft zo zijn voordelen. Ten eerste is zoenen goed tegen gaatjes. Speeksel is goed tegen gaatjes, we produceren dagelijks ongeveer een liter. Door te zoenen, maak je extra speeksel aan: vijf minuten zoenen zorgt voor zo’n 8 milliliter extra speeksel.

Uit Braziliaans onderzoek blijkt dat mensen die drie keer per dag acht minuten lang tong- en mondgymnastiek deden, 36 procent minder snurkten. Nederlandse deskundigen zijn iets terughoudender: tong- en keelspieren oefeningen kunnen snurken inderdaad verminderen. Maar voor het nodige effect moet je wel héél vaak en héél lang zoenen.

Zoenen is in ieder geval goed voor je stressniveau. Al door een kwartier te zoenen, daalt in je lichaam het niveau van het stresshormoon cortisol. Terwijl de hoeveelheden van de gelukshormonen endorfine en dopamine juist toenemen.

Soms kun je beter niet zoenen

Uiteraard kunnen er ook nadelen aan zoenen zitten. Door zoenen kun je de ziekte van Pfeiffer oplopen. Deze kusziekte wordt veroorzaakt door een virus. Ook kun je via zoenen een koortslip oplopen, een infectie met een herpesvirus. Iemand met parodontitis kun je ook beter niet zoenen. Deze ontsteking gaat verder dan het tandvlees en kan zelfs het kaakbot aantasten. En uiteraard is corona iets om bij stil te staan voordat je je mond opendoet.

Een kus hoeft natuurlijk niet per se op de mond te zijn. Corona drukt ook een stempel op ons kusgedrag, zo blijkt uit een enquête van Independer en Q&A research. Driekwart van de Nederlanders geeft sinds corona minder vaak een kus aan iemand dan voor corona. Dit geldt met name voor vrouwen en 45-plussers (beide bijna 80 procent).

Waarom een kusje erop werkt

Hoewel veruit de meeste Nederlanders denken dat het onzin is, is een kus op een pijnlijke plek wel degelijk effectief. Als je jezelf bezeert, wrijf je waarschijnlijk ook over de zere plek. Dat doe je niet voor niets. Je voelt pijn namelijk minder als je op hetzelfde moment een ander gevoel ervaart.

Harde pijnprikkels lopen via een andere baan dan de prikkels voor het fijnere tastgevoel. En het mooie is: de tastzenuwen zijn sneller. Ook speelt het zogenoemde placebo-effect mee: als een kind een paar keer ervaart dat een kus pijnstillend werkt, dan gaat het verwachten en geloven dat een kus pijnstillend werkt. Voor een optimaal effect moet de kus van een dierbare zijn: vader, moeder, opa of oma.

