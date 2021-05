Wachtend op een donorhart leeft Christina (45) op batterijen: ‘Ik heb geen hartslag meer’

Christina is een topfitte vrouw met een sterk lichaam. Ze bruist van de energie en het leven lacht haar toe. Ze rijdt paard op hoog niveau en woont samen met haar vriend Peter en twee honden in Utrecht. Daarnaast volgt ze een opleiding tot verzorgende IG (individuele gezondheidszorg, red.) en gaat graag op reis. In 2017 reist Christina naar Bali en bezoekt daar de mooiste plekken. Met een cocktail in haar hand kijkt ze tevreden uit over de Indische oceaan. Niets doet haar vermoeden dat een jaar later haar leven volledig zal veranderen.