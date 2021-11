'Waren te laat met testen, daarna met vaccineren en nu weer met de boosterprik’

Brief aan minister De Jonge: ‘Voel me helemaal niet meer veilig met Jans­sen-vac­cin’

Bij het Janssen-vaccin gaat de effectiviteit hard achteruit, blijkt uit onderzoeken. Geertje de Laat uit Arnhem schrikt daar van. Iedereen die ingeënt is met Janssen moet sneller de boosterprik kunnen krijgen, schrijft ze in een brief aan minister Hugo de Jonge.

16:37