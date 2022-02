Wat doe je als iemand in je nabije omgeving kanker heeft?

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: de 17-jarige zoon van Ingeborg van ‘t Pad Bosch (50) heeft acute leukemie.

„Kanker heb je niet alleen”, zegt Van ‘t Pad Bosch, haar zoon Doede kreeg in de zomer van 2021 te horen dat hij acute leukemie heeft. „Je komt direct in een emotionele rollercoaster terecht. Vooral in het begin staat je leven op pauze en vonden we het moeilijk om dingen te plannen.” Ze heeft samen met haar man nog twee andere zoons en de ziekte van Doede heeft impact op het hele gezin. Ze vindt het vooral zwaar om te zien dat haar kind zo ziek is en zou dit het liefste willen overnemen. „Je hebt geen controle en gaat van behandeling naar behandeling. Dat zorgt voor extra bezorgdheid en angsten. Tegelijkertijd is het verbazingwekkend om te zien hoe sterk en veerkrachtig kinderen kunnen zijn.”

Het leven van Van ‘t Pad Bosch stond de afgelopen maanden vooral in het teken van de ziekte van haar zoon. „Ik was vooral bezig met de zorg en nam minder tijd voor mezelf om bijvoorbeeld te sporten.” Hoe kun je als naasten het beste omgaan met angsten en bezorgdheid als iemand in je omgeving kanker heeft?

Incasseringsvermogen wordt op de proef gesteld

Jolanda Roos en Suzanne van Atten zijn beiden ervaren oncologieverpleegkundigen en werkzaam bij de Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK). „Kanker raakt zowel het leven van de patiënt als dat van zijn of haar omgeving. Alle zekerheden zijn uit je handen geslagen en alles wat voorspelbaar en maakbaar is, is er niet meer. Daar moet je mee dealen en dat vraagt veel incasseringsvermogen van iedereen”, zegt Roos. „We zien vaak dat gezinsleden op een andere manier omgaan met verdriet en stress en daarom is het goed om begrip voor elkaars situatie te tonen. Vraag waar de ander behoefte aan heeft en geef elkaars emoties de ruimte, zo voorkom je dat je binnen een gezin de verbinding kwijt raakt.”

Quote We zien geregeld dat ouders en partners kampen met een schuldge­voel en zich afvragen of ze niet eerder iets hadden kunnen zien Jolanda Roos

Roos legt uit dat mede door alle onzekerheden het begrijpelijk is dat er angsten ontstaan bij zowel patiënt als naasten, die het ouderschap onder druk kunnen zetten. „Ook zien we geregeld dat ouders en partners kampen met een schuldgevoel en zich afvragen of ze niet eerder iets hadden kunnen zien.”

Van Atten voegt eraan toe dat de overbezorgdheid realistisch is en ook niet zomaar is weg te nemen. Om te voorkomen dat je blijft piekeren kan het helpen om je vragen en onzekerheden te bespreken met een arts of een professional en zo de feitelijke zorgen weg te nemen.

Vergeet niet om voor jezelf te zorgen

„Van ‘t Pad Bosch is moeder, wil een gezin bij elkaar houden, voor haar kinderen zorgen, de relatie met haar partner in stand houden en dealen met het verdriet en reacties van je omgeving. Dat is veel”, zegt Van Atten. „Het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, maar je kunt pas goed voor iemand anders zorgen als je ook goed voor jezelf kan zorgen. Voel je niet schuldig als je een keer de tijd neemt om iets voor jezelf te gaan doen. De persoon met kanker vindt het waarschijnlijk alleen maar fijn als je doorgaat met je dagelijkse leven.”

Want doorgaan met het dagelijkse leven is hoe moeilijk het ook is, juist belangrijk om te voorkomen dat de ziekte het leven ontwricht. „Probeer binnen het gezin ook ruimte te maken voor speciale momenten van andere gezinsleden.”

Quote Positief blijven is heel belangrijk, maar probeer ook de vrijheid te voelen om je emoties te tonen Suzanne van Atten

Toch kan dat moeilijk zijn. Als iemand in je directe omgeving kanker heeft, wil je zoveel mogelijk genieten van de gewone momenten, maar die hebben ineens veel meer lading. Probeer te voorkomen dat genieten een ‘moeten’ wordt. Dit doe je door ook somberheid en verdriet te erkennen. „Positief blijven is heel belangrijk, maar probeer ook de vrijheid te voelen om je emoties te tonen. Je mag soms ook verdrietig en boos zijn, dan is er uiteindelijk juist meer ruimte voor mooie dingen”, zegt van Atten.

Steun aan persoon met kanker

„Iemand heeft kanker, maar je bent geen kanker. Laat de persoon met kanker zichzelf zijn. En geef ze de ruimte om zelf hun grenzen op te zoeken.” Roos begrijpt dat je er voor je kind wil zijn. „Het is goed dat een kind ervaart dat je naast hem staat. Je kunt het niet overnemen, maar je kunt hem wel bijstaan. Probeer als ouder of partner niet teveel te betuttelen. Wees zo open mogelijk met je naasten over de ziekte en vraag waar iemand behoefte aan heeft.”

Wat vindt Van ’t Pad Bosch van het advies? „Ik herken veel van het schuldgevoel dat je in het begin hebt. Voor je gevoel ben je als ouder bij de deze diagnose altijd te laat. De emotionele rollercoaster neemt je in het begin helemaal over en je gaat van diep verdriet, angst, boosheid en weer terug. Natuurlijk is het goed emoties te laten zien aan elkaar want die mogen er zijn, heftig en minder heftig. Sommige dagen zijn nu eenmaal beter dan anderen. De balans tussen het accepteren van die realiteit en het zoeken naar positiviteit en perspectief is volgens mij heel belangrijk om elkaar door deze zware tijd heen te slepen.”

Met de campagne Kanker draag je niet alleen willen wij meer aandacht vragen en bewustzijn creëren voor de enorme impact die kanker op iemands leven heeft. Niet alleen het leven van de persoon die de diagnose kanker krijgt verandert drastisch, maar ook naasten krijgen heel wat voor hun kiezen. Op zoek naar hulp? Het Helen Dowling Instituut en Stichting OOK bieden psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Oncologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met kanker. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk tegen kanker. Lees op Independer welke mogelijkheden er zijn en welke zorg je vergoed krijgt.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: