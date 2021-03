Wat te doen na een break-up? Relatie-expert geeft tips om af te kicken van je ex

Amy Chan was 29 toen ze bedrogen werd door haar vriend. De man met wie ze dacht te trouwen en samen oud te worden. Het leek alsof haar hart en haar hele wereld in duizend stukken brak. Ze belandde in een neerwaartse spiraal, werd depressief en probeerde van alles om er weer bovenop te komen; van therapie tot acupunctuur en een yogaretraite. Dat duurde uiteindelijk twee jaar.

,,Sindsdien wil ik anderen helpen”, vertelt ze ons. ,,Ik wil ervoor zorgen dat iemand met een gebroken hart zich minder alleen en iets hoopvoller voelt, dan is mijn pijn tenminste ergens goed voor geweest.” Amy kwam op het idee om Renew op te richten, een Breakup Bootcamp voor vrouwen met serieuze ldvd. Ze worden er geholpen door een team van ‘heart hackers’: een stuk of tien experts als psychologen, hypnotherapeuten en zelfs een SM-meesteres. De retraite is poepchique en peperduur, maar naar ’t schijnt effectief.

Tijdens de pandemie bracht Amy het gelijknamige boek Breakup Bootcamp uit, waarin ze al haar vergaarde kennis opschreef. Daarin geeft ze niet alleen tips om je hart te lijmen, maar moedigt ze mensen aan om hun liefdesverdriet te gebruiken als tool voor persoonlijke groei. Een eerste stap: stop met te focussen op je ex. ,,Het is normaal dat je boos bent op je ex. Dat je vrienden hem of haar uitmaken voor klootzak of bitch. En dat je alle schuld in zijn schoenen wilt schuiven. Maar eigenlijk helpt je dat niet verder”, vertelt Amy.

,,Een relatie begin je altijd met twee, en eindig je ook met twee. Je moet dus ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. Kwaadspreken heeft geen enkele zin. Je verdriet steeds richten op degene die je heeft gekwetst, zorgt er onbewust voor dat je niet kunt loslaten. Je blijft vasthangen aan je ex en de pijn, en dat is het laatste wat je wil.”

Emotionele rollercoaster

Liefdesverdriet uit je systeem krijgen, lukt niet in een handomdraai. ,,Een magische toverformule bestaat er jammer genoeg niet”, zegt Amy met een lachje. Maar het allerbelangrijkste is, volgens haar, dat je al je energie richt op jezelf. Hoe kan jij weer in jezelf leren geloven? Hoe kan jij hier sterker uitkomen? ,,Een breuk verwerken is een emotionele rollercoaster. Het gevoel dat je met dingen wil smijten? Wilt gillen? In een hoekje wilt kruipen en wenen? Daar moet je je niet om schamen. Heb compassie met jezelf en weet dat het normaal is.”

Je moet ook begrijpen dat je - net als bij elk ander verlies - door een rouwproces moet. ,,En daar horen zes stadia bij: shock, ontkenning, depressie, boosheid, onderhandelen en acceptatie. De verwerking loopt niet lineair. De ene dag voel je je pico bello, de andere dag wil je je ex koste wat het kost weer terug.”

,,Vooral boosheid is een belangrijke fase”, meent Amy. ,,Het geeft je energie om ’s ochtends uit bed te komen, om actie te ondernemen en veranderingen aan te brengen in je leven. Maar je moet die woede wel op een gezonde manier kwijt kunnen spelen. Lees: zonder kwaadspreken. Dat kan door te dansen, een high intensity work-out, ademhalingsoefeningen, of door je gevoelens op te schrijven. Nog een goed idee is een nieuw project vinden waar je passioneel aan werkt, zoals bakken, een boek schrijven of een instrument leren bespelen.”

Quote De volgende keer dat je Coldplay op repeat wilt zetten of dreigt te zwelgen in zelfmede­lij­den, stel jezelf de vraag: hoe word ik hier beter van? Amy Chan

,,Je zal ook een onverzadigbare behoefte hebben om te ventileren tegen vrienden en familieleden. Hou je niet in. Zelfs niet als je voor de honderdste keer wilt praten over dezelfde problemen. Goeie vrienden moeten klaarstaan zonder oordeel, zonder advies te willen geven. Even uitrazen helpt om je emoties een plaats te geven.” Al maakt Amy meteen een nuance: je mag niet blijven vastzitten in dat razen. ,,Laat je emoties niet uitgroeien tot een emo-monster. De lievelingskost van dat monster zijn jouw gedachten: ‘ik ga altijd alleen blijven’ of ‘ik weet niet of ik deze pijn ooit te boven kom’. De volgende keer dat je Coldplay op repeat wilt zetten, dreigt te zwelgen in zelfmedelijden of de zoveelste klaagzang afsteekt tegen een vriendin, stel jezelf de vraag: hoe word ik hier beter van?”

Rehab voor lovers

Na een relatiebreuk moet je even afkicken. ,,Scans hebben aangetoond dat er bij mensen die net single zijn dezelfde mechanismen in de hersenen geactiveerd worden als bij een drugsverslaafde die snakt naar een shotje. De hersenen moeten dus letterlijk door een stevige afkickfase”, aldus Amy. ,,Dat komt omdat je lichaam gewend is aan de feel good stofjes die je kreeg tijdens de relatie, zoals dopamine. Je hart weet misschien dat je lichaam voorbij is, maar je hoofd en lichaam nog niet.”

De enige oplossing is cold turkey gaan: de ‘drug’ zoveel mogelijk mijden. In dit geval: je ex. Maar door sociale media is dat natuurlijk knap lastig. ,,Probeer hem of haar zo weinig mogelijk online te volgen. Blokkeer desnoods de accounts op Instagram, Facebook en co.”, adviseert Amy. Waarom is dat zo belangrijk? ,,Bij liefde worden neurologische verbindingen gecreëerd. Hoe langer je met iemand samen bent, hoe sterker en groter dat neurologisch circuit wordt. Elke keer dat je foto’s van je ex bekijkt, voed je dat circuit en blijf je gehecht aan je ex. Pas als je geen contact meer hebt, zullen die neurale paden na verloop van tijd verslappen. Drie hoeraatjes voor de kneedbaarheid van het brein!”

Quote Vrouwen hebben een groter limbisch systeem dan mannen en zullen zich daardoor meer verbonden voelen na seks. Hierdoor kan seks met je ex niet casual zijn. Amy Chan

Meteen proberen om vrienden te zijn, is dus een slecht idee. Je brein heeft even tijd nodig om te herstellen. ,,Laat staan dat je nog een keer in bed duikt met je ex”, stelt Amy streng. ,,Vlak na een relatie kunnen jullie twee geen casual seks hebben. Doe je het wel? Dan vinden er neurochemische veranderingen plaats in het limbisch systeem in je brein, waardoor je opnieuw een emotionele band smeedt. Vrouwen hebben een groter limbisch systeem dan mannen en zullen zich daardoor meer verbonden voelen na seks. Ik herhaal: geen goed plan.”

In plaats daarvan kan je op zoek gaan naar andere activiteiten die je shotjes dopamine geven. ,,Maak een lijstje van alles wat je gelukkig maakte tijdens je relatie. Het geplaag? Intimiteit? De spanning? Zoek dan een alternatief: spreek wekelijks af met een vriendin die je ook uitdaagt, zoek een knuffelmaatje of ga eens hiken in de Ardennen.”

Er is geen passend einde

Wie net vrijgezel is, blijft soms obsessief denken en malen. Waar liep het fout? Waarom ziet de ander me niet meer graag? Je veronderstelt dat je de relatie pas achter je kan laten, als je een verontschuldiging of een uitleg krijgt. Maar dat klopt niet, denkt Amy. ,,Zelfs àls je een uitleg krijgt, kan je niet zeggen: oké, zand erover, nu voel ik me weer goed. Dat lijkt rationeel, maar eigenlijk wil je gewoon dat de pijn en verwarring ophoudt. En daar kan je alleen zelf voor zorgen. Door opnieuw te investeren in hobby’s, contact op te nemen met vrienden, en via zelfzorg.”

En plaats je verbroken relatie weer in het juiste perspectief. ,,Je ex was niet the one, ook al dacht je dat. Dus denk niet terug aan jullie leukste momenten samen, maar aan de weekends waarop jullie telkens ruziemaakten. Neem afstand en weet dat jullie relatie niet meant to be is, maar een bruggetje dat je moest over wandelen om jezelf weer beter te leren kennen. In de toekomst kom je je eindbestemming nog wel tegen.”

Meer lezen? Breakup bootcamp van Amy Chan, Lev., 224 pag., 20,99 euro.