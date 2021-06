‘Wat we slikken en drinken is veel gevaarlijker dan het coronavaccin’

Een ongelukje leidde tot een amputatie, nu wil Mirjam (39) weer hardlopen, met een blade

1 juni Sport was haar leven. De triatlons in Holten een jaarlijks doel. Totdat door een klein ongelukje haar rechteronderbeen moest worden geamputeerd... Maar Mirjam Schaapman-Kolkman uit Almelo zit niet bij de pakken neer. „Mijn doel is de Paralympics Triathlon in Apeldoorn. Met een speciale sportblade.”