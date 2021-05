Wat wil jij lezen over je gezondheid?

Mijn ziekte Adinda over haar zeldzame stollings­stoor­nis: ‘Een val kan een fikse bloeding opleveren’

5 mei Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Adinda Diekstra (35) over FVII-deficiëntie: ,,Ik heb twee levens: voor en na de goede behandeling.”