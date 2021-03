We zijn na een jaar coronamaatregelen een stuk ongezonder geworden en dit moet er gebeuren

video Coronabe­leid gaf griep de nekslag: nul officiële gevallen

6 maart Terwijl de coronapandemie voortwoekert, kreeg de griep deze winter in Nederland geen voet aan de grond. Er zijn precies nul officiële gevallen. Volgens experts toont dat aan dat ook griepdoden met maatregelen te voorkomen zijn. Of dat wenselijk is, is een tweede.