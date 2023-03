Wees zuinig op je gehoor: ‘Zonder oordoppen naar een festival gaan, is vragen om problemen’

Stel je je scriptie steeds uit? Student Frank (23) zocht hulp van student psycholo­gie via deze datingsite

Een ‘datingsite’, niet voor een nieuwe relatie, maar voor een goed gesprek tussen psychologiestudenten en jongeren. Oprichtster Astrid van Jaarsveld (50) is dolenthousiast over PsyDate. ,,Zo helpen we elkaar.”