WHO: 80 procent jongeren beweegt te weinig

In dit eerste rapport over fysieke activiteiten bij jongvolwassenen luidt de WHO de noodklok. Televisie, computers en mobieltjes zorgen ervoor dat jongeren vooral gefocust zijn op een scherm in plaats van dat ze in beweging komen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat directe actie nodig is. ,,We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren’’, aldus Leanne Riley, een van de onderzoekers.