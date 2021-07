Wie heeft een nier voor Monique (53)? Ze deed emotionele oproep: ‘Ik ben op zoek naar mijn grote held’

Dinsdag: dialysedag. De wekker van Holtvluwer gaat om al om 5.30 uur, zodat ze om 7.30 uur aangesloten kan liggen aan het dialyseapparaat in het ziekenhuis in Amersfoort. Dat apparaat zorgt ervoor dat afvalstoffen uit haar bloed gefilterd worden. Drie uur lang kan ze niet meer dan een beetje televisie kijken op haar tablet, door een tijdschrift bladeren, of even wat soezen. Uit pure verveling, want alleen in de kamer, die verder ook niet veel voorstelt, tikt de tijd maar langzaam weg. En dat drie ochtenden per week. De ‘dialysekater’, die komt in de middag. ,,Drie keer in de week loop ik een marathon en ik heb vier dagen om bij te komen. Zo moet je het zien.”