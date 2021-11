Wie komt er in aanmerking en welk vaccin krijg je? Dit moet je weten over de derde prik

Dove Bram (39) verkoopt gehoorappa­ra­ten: ‘Klanten zeggen: eindelijk iemand die me begrijpt’

Wie Bram Jongbloed (39) uit Reeuwijk ontmoet, merkt bijna niet dat hij vrijwel doof is. Ondanks - of dankzij - zijn beperking opent hij een winkel in hooroplossingen. ,,Ik krijg vaak te horen: eindelijk iemand die begrijpt hoe ik me voel.’’

18 oktober