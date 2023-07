Wie zijn toch die mensen die zoveel lawaai maken met auto’s en motoren?

column Hoe het kameleonef­fect zorgt dat we iemand aardiger vinden

We zijn ieder voor zich unieke mensen. Toch kunnen we het vaak niet helpen een ander na te doen. Zonder er erg in te hebben, praten we iemand na of kopiëren we gedragingen. Gedragspsycholoog Chantal van der Leest vertelt waarom het kameleoneffect ons aanzet tot na-apen.