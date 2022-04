Will Smith kopieerde, wellicht onbewust, het gedrag van zijn vader

Weinig kinderen komen onbelast ter wereld. Zo was ik onlangs bij een kinderdagverblijf waar het geboortekaartje van Bas op het prikbord prijkte. Daarop stond ‘We hopen dat hij een stoere jongen wordt’. Let wel, deze tekst was al door zijn ouders bedacht voordat Bas überhaupt geboren was. Dus als hij uitgroeit tot een gevoelig knaapje, heeft Bas een groot probleem. Dat probleem is niet dat hij gevoelig is, maar dat hij gevoelig is in een omgeving die stoerheid hoog waardeert.