Wintertijd beter voor onze gezondheid

Het klinkt verleidelijk. Als de klok een uur teruggaat, kunnen we een uurtje langer blijven liggen. Over een half jaar zetten we hem ‘gewoon’ weer een uurtje vooruit. Dan kunnen we weer langer van de zon genieten. Maar het gestuntel met zomer- en wintertijd doet, zonder dat we het beseffen, ons lichaam geweld aan.



We moeten ons niet blindstaren op die twee momenten in het jaar, zegt Bert van der Horst, hoogleraar chronobiologie in het Erasmus MC in Rotterdam. ,,Het verzetten van de klok is niet het probleem. Dat is net als een jetlag, daar ben je na enkele dagen overheen. Het probleem van zomer- en wintertijd zit vooral in de periodes ertussenin. We verschuiven langdurig onze biologische klok ten opzichte van de kalenderklok.’’