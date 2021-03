YouTuber Alwin Ritstier is overal bang voor, zelfs voor naar de wc gaan: ‘Ik werd gek van mezelf’

De zomertijd gaat weer in: hoe slecht is één uur minder slaap voor onze gezondheid?

26 maart Dit weekend gaat de zomertijd in, dat betekent een uur minder slaap. Hoe schadelijk is een kortere nacht voor onze gezondheid en is er een manier om de volgende dag iets minder versuft aan een zoomvergadering deel te nemen?