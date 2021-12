Yvonne (57) over zorgverzekeringen: ‘Een asociaal model dat lage inkomens zwaar belast’

Per maand zou Yvonne van Heck 22,75 euro meer gaan betalen bij haar huidige zorgverzekeraar. Daarom stapt ze over naar een internetpolis van Just van CZ. Waar ze eerst 131,90 euro betaalde voor een basisverzekering en 13,55 euro voor een kleine tandartsverzekering, gaat ze nu respectievelijk 114,35 en 8,35 euro betalen. ,,Dat scheelt op jaarbasis dus 273 euro.”

Waar Van Heck altijd goed op let, is met welke zorgverleners de verzekeraar een contract heeft. En daarin wil ze een ruime keuze hebben.

,,Een paar jaar terug had ik een chirurgische ingreep nodig. Toen bleek mijn verzekeraar geen contract te hebben met het enige ziekenhuis hier in de stad!” Gelukkig kon ze het rechttrekken door haar polis aan te passen en iets meer premie te betalen. ,,Anders had het me 3000 euro gekost.”

Asociaal systeem

In haar keuze voor een zorgverzekeraar speelt naamsbekendheid ook een rol. Een grotere organisatie zoals CZ acht ze betrouwbaar. Op het systeem waarin zorgverzekeraars opereren, is Van Heck echter kritisch. ,,Het verschil tussen de ene basisverzekering en de andere kan wel 535 euro per jaar zijn. Hoe kan dat?”

Ze heeft geen goed woord over voor de marktwerking en de gevolgen daarvan. ,,Ik ben opgegroeid in een collectieve maatschappij, waarin een zorgverzekering een non-profitbasis had. Nu is het gewoon een asociaal model waardoor de lage inkomens zwaar worden belast.”

Ook vindt Van Heck het niet netjes dat naar de vergrijzing wordt gewezen als het gaat over stijgende zorgkosten. Juist ouderen betalen immers al hun hele leven mee aan de zorg. ,,Kijk eerst maar eens naar de begrotingen - die zijn openbaar - van ziekenhuizen. Er zijn zoveel kosten zónder patiënten, zoals steeds nieuwe spullen kopen in plaats van hergebruiken.”

Zwaar irritant en vermoeiend vindt ze het, dat ze elk jaar goed moet opletten dat ze niet ‘financieel de boot in gaat’. ,,Zorg is een basisbehoefte, die moet veilig zijn. Niet iedereen is even assertief, vaak ook juist niet degenen die dat het meest nodig hebben.”

Angstmodel

Volgens Van Heck laten we ons te vaak leiden door angst, ,,het verdienmodel van verzekeraars.” Ze kent veel mensen die oververzekerd zijn. ,,Ik ken bijvoorbeeld iemand die veel betaalt voor de dekking van fysiotherapie. Terwijl ze corona heeft gehad, dan ben je ook in de basis al voor meer fysiotherapie gedekt.”

De druk in het huidige systeem op lage inkomens, daar kan de zorgtoeslag volgens Van Heck niet tegenop. Daarom pleit ze ervoor om de zorgverzekering via de belasting te laten lopen: belast degenen die het kunnen betalen het meest.

,,En schaf het eigen risico af, dat vooral wordt betaald door mensen met lage inkomens. Die leven ongezonder en hebben veel stress, dat wordt erger door een dure zorgverzekering. En dan heb je bijvoorbeeld ook vaak veel medicatiekosten, die komen nog bovenop het eigen risico van 385 euro dat je kwijtraakt.”

Online regelen

Wat kunnen we volgens Van Heck zelf doen, zolang het systeem is wat het is? Goed kijken naar een uitgebreide basisverzekering dus. ,,En zelf zeg ik altijd mijn oude verzekeraar op bij een overstap, ook al moet de nieuwe verzekeraar dat ook doen.”

Wat ze verder aanraadt: een internetpolis. ,,Dat scheelt kosten en je kunt zaken als contracten met zorgverleners simpel online bekijken. Het is jammer dat veel mensen niet aan het internet durven. In de bibliotheek heb je veel leuke projecten die je daarbij helpen.”

Denk je aan overstappen? Zes tips • Doe het op tijd. Als het gaat om een andere polis bij dezelfde verzekeraar kun je die wijzigen tot en met 31 december. En als je voor 31 december overstapt naar een nieuwe verzekeraar, zegt die jouw oude verzekering op. Zelf je oude verzekering opzeggen kan tot 1 januari. Een nieuwe afsluiten kan dan tot 1 februari. Dan ben je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. • Bedenk welke basisverzekering je voorkeur heeft: naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis of budgetpolis. • Denk na over het verhogen van je eigen risico. Dat kan premievoordeel opleveren. • Check bij een aanvullende verzekering of de premie die je daarvoor betaalt opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt. • Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, maar niet voor aanvullende polissen. Stap dus pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. • Kijk goed naar de contracten met de zorgverleners. Kan je overal waar je zou willen terecht?

