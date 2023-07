Zelfdestructie bij jongeren baart expert zorgen: ‘Er zit een boosheid in, naar zichzelf en naar de wereld’

Jongen (4) loopt brandwon­den op: ‘Laat uw kind bij dit weer niet met voetbal­shirt in de zon spelen’

Een jongen van 4 jaar uit Overijssel heeft deze week eerste- en tweedegraads brandwonden opgelopen door in een voetbalshirt in de zon te spelen. Het kind was ingesmeerd met zonnebrandcrème, maar de zon brandde door zijn shirtje heen. Peter Van Rossum, expert brandwondenpreventie, waarschuwt voor de gevaren van polyester shirts. Is er een verschil tussen de veiligheid van officiële voetbalshirts- en goedkope namaak?