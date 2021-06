Zijn 14-jarige broertje ging dood aan kanker, maar Alen strijdt door: ‘Dan kom je thuis en is zijn bed leeg’

Mijn ziekte Dieuwertje had schaamlip­kan­ker: ‘Het begon met een branderig gevoel bij het plassen’

16 juni Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Dieuwertje (37) over schaamlipkanker: ,,Toen ik na de tweede operatie weer slechts nieuws kreeg, dacht ik: ik weet niet of dit goed komt.”