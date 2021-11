Zo ging Bettine (55) van maat 54 naar 46 en raakte ‘heksengedrag’ kwijt: ‘Ommekeer in m’n leven’

Goof hoorde pas op zijn 18de dat hij autisme heeft: ‘Beter om te weten dat er iets ‘anders’ is’

Goof Laurens (25) kreeg jarenlang te horen dat hij depressief in plaats van autistisch was en ondertussen viel zijn droom om geheim agent te worden ook nog eens in duigen. Desondanks is de Dordtenaar nu gelukkiger dan hij ooit is geweest. ,,Ik weet wie ik ben en dat is tegenwoordig een luxepositie.’’

11 november