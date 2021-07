Zo houd je waardevolle vriendschappen vast: ‘Als jij schittert, schitter ik ook’

Van luisteraars naar hun podcast Call Your Girlfriend hoorden ze vaak hoe ideaal hun vriendschap is, maar in werkelijkheid liep het een paar jaar geleden helemaal niet zo soepel. ,,Onze gesprekken werden minder diep en het contact ging niet meer vanzelf’’, zegt Ann Friedman vanuit Los Angeles via Zoom. Er waren wat incidenten geweest, beschrijven zij en haar vriendin en collega Aminatou Sow in hun boek Ware vriendschap dat vandaag verschijnt. Er was gedoe over een vriendenweekend, en het uitnodigen van iemand waarmee Sow een conflict had gehad. En er was de verhuizing van de een, terwijl de ander met haar gezondheid worstelde. Aminatou: ,,Waar we altijd soepel alles gedeeld hadden, ontstond opeens afstand. Het deed me pijn dat me minder contact hadden, maar dat durfde ik niet te zeggen.’’