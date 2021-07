Zo loopt het goed af met je zomerse duik: ‘Zwem in rivier alleen op aangewezen plek’

Jordy (23) laat botkanker behandelen met navel­streng­bloed uit Spanje: ‘Opgeven is geen optie!’

26 juni Jordy Casteleijn (23) begint binnenkort een bijzondere behandeling in Spanje. De Enschedeër heeft botkanker en is uitbehandeld. Maar een Spaanse privékliniek denkt hem nog te kunnen helpen. Met navelstrengbloed en een extreem gezond dieet. „Het klinkt gek en het is spannend, maar dit is mijn beste hoop”, zegt Jordy.