Zo'n 10 procent van de mensen heeft last van prikkelbare darmen, maar je kunt er grip op krijgen

Ik zie veel mensen met PDS op mijn spreekuur. Naar schatting komt het bij 10 procent van de Nederlanders voor, vaker bij vrouwen dan mannen. Het belangrijkste is dat je begrijpt wat er speelt. Het is niet gevaarlijk maar vooral lastig. Je kunt er zelf goed grip op krijgen als je weet welk eten, welke levensomstandigheden of andere triggers, zoals stress, invloed hebben op je darmen.

Ik laat vaak de afbeelding op thuisarts.nl/prikkelbare-darm-syndroom-pd s zien, dan begrijpen mensen wat er gebeurt in hun lijf. Ook op de website van de maagleverdarm stichting staat veel uitleg: er zijn wel tien oorzaken en daarmee ook aanknopingspunten om er zelf iets aan te doen. Ga je daar mee aan de slag dan leer je er beter mee omgaan en krijg je er minder last van. Je darm kan bijvoorbeeld bepaalde bacteriën bevatten. Of: je darm knijpt te veel samen.

Misschien komt het door bewegen of juist te weinig bewegen. In dat laatste geval kun je last krijgen van obstipatie. Je kunt daar medicijnen tegen gebruiken, bijvoorbeeld zakjes met vezels. Maar je kunt door je voeding aan te passen ook je klachten verlichten. In overleg met je huisarts of diëtist kun je andere (natuurlijke) middelen proberen. Zo kan bijvoorbeeld pepermuntolie, probiotica of hypnotherapie helpen. Mijn leestip is in dit geval De mooie voedselmachine, de charme van de darmen van Giulia Enders.”