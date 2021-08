Zo voorkom je dat je gek wordt van een volle agenda: ‘Wees geen golden retriever’

Medicijnen tegen hartfalen en hoge bloeddruk teruggeroe­pen

13 juli In sommige medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen blijkt een te grote onzuiverheid te zitten. Het gaat om medicijnen met daarin losartan, valsartan of irbesartan. In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) roepen de fabrikanten deze medicijnen terug. ,,Er is geen direct risico voor patiënten”, zegt de gezondheidsinspectie.