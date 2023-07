Zoon Daan herstelde in Amerika, nu heeft hij zijn eigen revalidatiecentrum: ‘Juist zij verdienen tweede toekomst’

Door een ernstig scooterongeluk zou de toen 23-jarige Daan Theeuwes voor de rest van zijn leven in een verpleeghuis moeten doorbrengen. Maar de familie Theeuwes gaf niet op en zocht hulp in Amerika. Hij leerde opnieuw lopen en praten. Terug in Nederland werd een soortgelijke eigen revalidatiekliniek opgericht, het Daan Theeuwes Centrum, dat zich focust op het maximaal haalbare herstel van jongeren met hersenletsel.

Daan Theeuwes was 23 jaar oud toen hij op 13 juni 2013 een ongeluk kreeg met zijn scooter. Een klein betonnen paaltje werd Daan bijna fataal. ,,Om 20.45 uur kregen mijn vrouw en ik een telefoontje dat Daan in het ziekenhuis lag. Wij dachten dat hij wat gebroken had. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis werd verteld dat het meer dan een breuk was en dat het zelfs de vraag was of hij de dag erna zou halen. Op dat moment stortte onze wereld in”, vertelt vader Adriaan Theeuwes.

Revalidatie

Na het ongeluk lag Daan zes weken in coma, waarna hij nog vier maanden in het ziekenhuis lag en negen hersenoperaties onderging. Na het ziekenhuis ging hij naar een revalidatiecentrum in Amsterdam. Daar kregen zijn ouders te horen wat zij al maanden vreesden: Daan zou voor de rest van zijn leven in een verpleeghuis moeten doorbrengen. ,,Ik heb toendertijd Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en Henk Eilander, klinisch neuropsycholoog, benaderd. Beiden geloofden dat met intensieve revalidatie - zo’n vijf volle uren per dag - er nog veel mogelijk kon zijn. Dus besloten we om naar het Shepherd Center in Atlanta te gaan.’’

Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van en onderzoek in onder meer hersenbeschadiging, multiple sclerose en andere neuromusculaire aandoeningen. ,,Na negen maanden kwamen we terug en kon Daan weer lopen, zijn armen gebruiken en sprak hij twee talen’’, zegt Theeuwes.

Nederlands initiatief

Toen Theeuwes en zijn gezin terugkwamen in Nederland, besloten zij het Daan Theeuwes Centrum in Woerden op te richten: een revalidatiecentrum voor jongeren met hersenletsel. ,,We vonden het zo ontzettend jammer dat er niet zoiets in Nederland bestond en waren het erover eens dat alle jongeren met hersenletsel een tweede toekomst verdienen. Het Daan Theeuwes Centrum bestaat inmiddels vijf jaar en daar worden nu zo’n honderd jongeren per jaar intensief gerevalideerd.’’

Tweede toekomst

Maar ook de mentale gezondheid van jongeren na zo’n revalidatieproces moest worden verbeterd, vond Theeuwes. ,,Jongeren worden vaak geconfronteerd met het besef dat hun oude toekomst weg is. Hierover sprak ik opnieuw met Erik Scherder. Hij begreep wat ik bedoelde.’’ Drie weken geleden opende het Erik Scherder Huis haar deuren: een nieuw initiatief waar jongeren van 16 tot 35 jaar met ernstig hersenletsel een tweede toekomst ontdekken, ontwikkelen en realiseren. ,,Het intensieve dagprogramma omvat onder meer studie- en job coaching, motivatie, verwerking, het (her)ontwikkelen van executieve functies zoals plannen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Maar is ook aandacht en tijd voor ontspanning, (team)sport, sociale (buurt)activiteiten, lotgenoten contact, en het lopen van stages.’’

Wat kan er wel

Theeuwes deelde het verhaal over zijn zoon op LinkedIn, waarin hij vertelt dat Daan tien jaar geleden zijn tweede leven begon. ,,Ik wil andere mensen een hart onder de riem steken door te vertellen wat wij hebben meegemaakt en hoe we aan onze weinig hoopgevende situatie alsnog een positieve draai hebben kunnen geven. Ik begrijp de pijn van mensen die stilstaan bij wat er niet meer is volledig, maar dat brengt je niet verder. Het gaat over morgen, en wat wél mogelijk is. Dat proberen we ook echt te benadrukken in het Daan Theeuwes Centrum en Erik Scherder Huis.’’

