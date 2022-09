Zorgverzekeraar moet bemiddelen bij lange wachtlijsten: ‘Werkt in de praktijk niet altijd’

De lange wachtlijsten bij de ggz zijn al langer een probleem. Juist bij psychische hulp wil je snel de zorg krijgen die je nodig hebt. Sta jij op zo’n wachtlijst en wil je weten waar je aan toe bent? Wij vroegen experts of er iets is wat je kunt doen.

Onderzoek laat zien dat er ongeveer twee keer zoveel mensen zijn die recht hebben op zorg vanuit de ggz, dan het aantal mensen dat daar nu gebruik van maakt. Het zou gaan om 80.000 mensen. Om daar verandering te brengen is er meer geld nodig.

Sta jij op een wachtlijst, dan is het goed om te weten dat er een maximale wachttijd bestaat, laat Bas Knopperts, zorgverzekeringexpert bij Independer, weten. Dat is vastgesteld in de zogeheten Treeknormen. Die komen hier op neer:

• Tussen het moment dat je belt en je eerste afspraak (intake) mag een maximale wachttijd van vier weken zitten.

• Tussen je eerste afspraak (intake) en de start van de behandeling mag niet langer dan 10 weken zitten.

• Heeft een bepaalde diagnose een langere wachttijd dan gemiddeld dan moet dat van tevoren worden aangegeven.

,,In de praktijk worden deze termijnen lang niet altijd gehaald”, zegt Aart Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden. ,,Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit moest ongeveer 30 procent van de patiënten langer wachten.”

De verzekeraar moet bemiddelen

Om toch in aanmerking te komen voor de zorg waar je recht op hebt, is het mogelijk je zorgverzekeraar aan te spreken op zijn zorgplicht. Daaruit vloeit voort dat zij moeten helpen bij de bemiddeling voor een plek. ,,Wachtenden kunnen zelf contact opnemen met hun verzekeraar”, zegt Tsui Ying Leung, woordvoerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit. ,,De verzekeraar zal vervolgens voor de verzekerde op zoek gaan naar een snellere plek.”

Quote Wachtlijst­be­mid­de­ling kan weliswaar een verschil maken, maar in de praktijk werkt dat niet altijd - ook door een tekort aan zorgverle­ners Aart Hendriks

Dat is inderdaad mogelijk, beaamt Hendriks. In de zorgverzekeringswet staat aangegeven dat de zorgverzekeraar ervoor moet zorgen dat de verzekerde zorg of diensten ontvangt. Probleem hierbij is volgens de hoogleraar dat wordt verondersteld dat verzekerden zich hiervan bewust zijn. ,,Dat is vast niet altijd het geval. In die situaties maakt de patiënt geen gebruik van wachtlijstbemiddeling. Mogelijk dat de huisarts aandringt op spoed, maar of dat gebeurt is niet bekend.”

Melding maken

Hendriks maakt nog een kleine kanttekening: ,,Wachttijdbemiddeling kan weliswaar een verschil maken, maar in de praktijk werkt dat niet altijd - ook door de tekorten aan zorgverleners.” Voor het aantrekken van meer zorgpersoneel is onder andere meer budget nodig. Het goede nieuws is dat het lijkt alsof daar in het zorgakkoord gehoor aan is gegeven.

Naast het aanspreken van je zorgverzekeraar kan het ook helpen de site wegvandewachtlijst.nl te bezoeken voor tips en adviezen. Verder biedt MIND Korrelatie één gesprek en als het nodig is meer. MIND Korrelatie is een landelijke organisatie waar je terecht kunt voor professionele, psychische en psychosociale hulp. Moet je langer wachten dan de treeknormen toestaan en kan je zorgverzekeraar je niet helpen? Dan kun je daarvan melding maken bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

