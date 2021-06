Zucht van verlichting in ziekenhuis na sluiten Covid-afdeling: ‘Het was zwaar maar ‘t heeft ons ook wat gebracht’

video Rocker Willem vecht terug na een hersenin­farct en vindt zichzelf opnieuw uit

6 juni Als gitarist van Anouk en Postmen leefde Willem Philipsen een rock-’n-rolldroom. Een herseninfarct maakte daar veertien jaar geleden een bruut einde aan. Hij schreef er een boek over. ,,Mijn herseninfarct heeft me meer gebracht dan het me heeft afgenomen.”