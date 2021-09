Zwangerschapspil en andere Davitamon-producten teruggehaald wegens ethyleenoxide

Supermark­ten halen honderden producten uit de handel met ‘besmet’ sesamzaad

13 oktober Een grote partij sesamzaad uit India wordt hier in Nederland per direct uit de handel gehaald, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Supermarkten die artikelen met het zaad in de schappen hebben halen die ook uit de handel, meldt branchevereniging CBL. Het gaat om honderden producten.