Zware maand voor hooikoortspatiënten: graspollenseizoen op z’n piek

Vaseline aan de binnenkant van je neus smeren, pollenhorren voor de ramen en gewassen kleding niet buiten laten drogen. Wat tips voor mensen met een graspollenallergie, want er breekt voor hen een zware maand aan. De graspollen bloeien massaal door de natte tweede helft van mei en de temperaturen van 20 graden of meer de komende tijd.

Afgelopen week is de piekperiode van het graspollenseizoen begonnen en die houdt de hele maand juni aan, verwacht Jaco van Wezel van Weeronline. ,,Het wordt geleidelijk weer vrij warm en overwegend droog zomerweer. Daardoor neemt de kans op hooikoortsklachten flink toe.”

Juni is altijd al de piekmaand van het hooikoortsseizoen, omdat er dan veel verschillende soorten gras bloeien en pollen verspreiden. Nu zijn er al ‘zeer veel’ pollen in de lucht, zegt Van Wezel, terwijl het eerder deze maand juist ‘rustiger’ was. ,,De ontwikkeling van het gras werd geremd door de droogte. Op sommige plaatsen begon het gras zelfs geel te kleuren. Maar doordat in de tweede helft van mei op grote schaal buien volgden, heeft het gras een impuls gekregen.” Hij verwijst naar metingen van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. De website Pollennieuws noemt de trend ‘zeer ongunstig’ voor hooikoortspatiënten.

Regenbui spoelt pollen uit de lucht

Als er neerslag valt, geeft dat verlichting voor mensen met hooikoorts, omdat de pollen dan even uit de lucht worden gespoeld. ,,De kans op neerslag is aankomende tijd klein, al blijft het niet helemaal droog. Maar dan nog: die rust na een bui is slechts van korte duur, want de wind kan al snel weer pollen aanvoeren uit de omgeving en door groeizame condities kunnen ook snel weer veel nieuw graspollen in de lucht terechtkomen.”

In juli zullen de meeste patiënten al veel minder last hebben, omdat er dan minder hoge concentraties pollen in de lucht zijn.

