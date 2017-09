16 en depressief: 'Ik was de clown van de klas, maar thuis stortte ik in'

RIJEN - In 2016 had 3,4 procent van de jongeren van 12 tot 16 jaar een depressie. Het overkwam ook Romein de Klerk uit Rijen.

Op zijn 16de heeft Romein de Klerk het prima voor elkaar. Hij heeft een goede band met zijn ouders, voldoende vrienden op school, het Sint-Oelbert Gymnasium in Oosterhout. Geen traumatische gebeurtenissen die hem achtervolgen.



Toch raakt hij in een diep dal. Een depressie. In zijn boek Romein is niet in een dag gebouwd vertelt de nu 18-jarige Rijenaar over die donkere tijd, maar vooral ook over hoe hij eruit is gekomen. 'Ik hoop anderen te helpen'.

Dat is nogal wat voor een 18-jarige om op papier te zetten.

,,Ik heb daar ook lang over getwijfeld. Het boek is begonnen als een document voor mijzelf. Om mijn eigen ervaringen en lessen te ordenen en vastleggen.



Maar gaandeweg merkte ik, doordat ik er meer met anderen over ging praten, dat veel mensen slecht in hun vel zitten. Te veel. Zo ontstond het idee om een boek te maken, zodat ik ook anderen kan helpen.''

Waar was uiteindelijk de oorzaak van je depressie?

Quote Het bleek alles te maken te hebben met onzekerheid en prestatiedrang. Romein de Klerk ,,In het begin had ik geen idee. Ik voelde me daardoor ook schuldig, vooral richting mijn ouders. Maar uiteindelijk kwam ik er - na een lang proces - achter dat het te maken heeft met onzekerheid en prestatiedrang.



Ik kom uit een welvarend gezin. Mijn ouders, grootouders. Allemaal zijn ze geslaagd in het leven. Ik moest, voor mijn gevoel, dat niveau vasthouden. Mocht niet falen. Het ging uiteindelijk écht mis toen ik in een korte tijd wat slechte cijfers haalde en een blessure opliep.''

Hoe uitte die depressie zich?

,,Ik ging de clown van de klas uithangen. Altijd grapjes maken, aanwezig zijn. 'Kijk eens hoe goed het met me gaat', dat was het idee. Thuis stortte ik dan volledig in. Dat hield ik een tijdje vol, maar mijn lichaam raakte uitgeput. Op het dieptepunt zat ik twee weken thuis. Ik zonderde me af, wilde niets doen.''

Hoe heb je het aangepakt?

,,In het begin niet. Ik heb lang ontkend dat er iets met me aan de hand was. Gesprekken met een huisarts of Ggz-psycholoog, op aandringen van mijn ouders, losten niets op. Want ik wilde geen hulp, dat voelde als falen.



Totdat mijn ouders voorstelden om met Jan Willem Jansen te gaan praten, een vriend van mijn vader. Een soort coach voor ondernemers. Die gesprekken waren niet makkelijk, maar het zette wel een proces in werking. Een proces dat mij uiteindelijk uit de ellende heeft gehaald.''

Wat heb je dan geleerd?

Quote Ik zat trillend achter mijn scherm toen het boek in de verkoop ging. Romein de Klerk. ,,Door Jan Willem ging ik mijn angsten onder ogen zien. Leerde ik dat ik helemaal niet zo zelfverzekerd ben. Na die stap kon ik mijn problemen gaan oplossen.

Zo drong het tot mij door tot een masker niet helpt. Je houdt daarmee de buitenwereld én jezelf voor de gek.



Nog een belangrijke les: volg je passie. Ik denk dat veel mensen dat niet doen. Door de druk vanuit de maatschappij. Maar het heeft volgens mij ook te maken met ons schoolsysteem. Dat is erop gericht dat we bepaalde vakken moeten volgen, met een beperkte keuzevrijheid.



Leerlingen doen daardoor vaak niet wat ze écht leuk vinden. Ik geef school overigens niet de schuld van mijn depressie, maar denk wel dat er in het Nederlandse systeem nog veel winst te behalen valt."

Die lessen en inzichten komen terug in het boek. Net als enkele gesprekken die je met mensen hebt gevoerd over depressies en problemen. Hoe is je werk ontvangen?

,,Ik zat trillend achter mijn scherm toen het boek in de verkoop ging. Mijn ouders hadden het toen al wel gelezen. Zij gaan er trouwens heel goed mee om en staan ook achter dit boek.



Maar toen, die dag, werd het écht openbaar... Mijn zorgen zijn gelukkig voor niets geweest. Ik krijg tot nu toe alleen maar goede reacties. Op school vooral van de mensen van wie ik het het minst had verwacht."

Ben je er nu weer helemaal bovenop?

,,Ik zal nooit denken dat ik er ben. Maar nu gaat het heel goed. Ik zit in mijn examenjaar, sport lekker en heb een leuke vriendin.



Volgend jaar hoop ik te starten met een studie Liberal Art and Sciences of Politicologie. Ja, dat is een andere richting dan gepland; ik kom uit een advocatenfamilie en wilde dan ook altijd rechten studeren. Maar daarin ligt gewoon niet mijn passie, weet ik nu.



Verder ga verder met mijn boek. Promoten, misschien ooit lezingen geven. Het hoeft niet heel groots; als ik al enkele mensen bereik, is mijn missie geslaagd.''