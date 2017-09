A58 naar Tilburg nog tot 15.30 uur dicht na groot ongeluk, jongetje zwaargewond

Tilburger gooit fiets door voorruit vriendin en slaat autoramen in Rijen

11 september RIJEN – Een dronken Tilburger is aangehouden in het Brabantpark in Rijen. In de omgeving van het park sloeg hij meerdere autoruiten in en de ruiten van de woning van zijn vriendin. Tijdens de aanhouding beledigde hij agenten.