ABG-organisatie wil ambtenaren samenbrengen op voormalige hockeyvelden in Rijen

RIJEN - Aan de Mauritsweg in Rijen wil het bestuur van de ABG-organisatie, het samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, een nieuw kantoor bouwen. Daar moeten alle medewerkers over enkele jaren onder één dak werken.

Sinds de ambtelijke samenwerking in 2016 werkten alle medewerkers samen, maar nog wel vanuit de eigen gemeentehuizen. In de zoektocht naar een centrale locatie is de keuze nu gevallen op Rijen. De keuze voor de voormalige hockeyvelden is onder meer omdat het een plek is die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

De drie betrokken gemeenteraden spreken zich in februari en maart uit over de plannen, daarna neemt het ABG-bestuur een definitief besluit. Eerder werd het Audax-pand in Gilze nog aangewezen als werklocatie. Alphen-Chaam en Gilze en Rijen stemden in, maar de gemeenteraad van Baarle-Nassau was toen tegen en sprak een veto uit.

Vertrek uit Alphen-Chaam

Het is de bedoeling dat medewerkers van de ABG-organisatie vanaf de zomer nog maar vanaf twee locaties werken: het gemeentehuis in Baarle-Nassau en het gemeentehuis in Rijen. Het is de opstap naar een volledige samenvoeging.

,,Inwoners hebben recht op goede dienstverlening door onze ABG-organisatie. De dienstverlening digitaliseert in toenemende mate en de maatschappelijke opgaven vereisen dat verschillende afdelingen meer en meer projectmatig samenwerken. Dat is met de huidige drie werklocaties lastig te realiseren. De toekomstige huisvesting moet deze manier van werken eenvoudiger maken”, zegt bestuursvoorzitter Derk Alssema namens het ABG-bestuur.

Quote Het gemeente­huis draagt bij aan de eigen identiteit en transparan­te besluitvor­ming in iedere gemeente Derk Alssema, bestuursvoorzitter ABG-bestuur

De balies en buitendienst blijven nu en in de toekomst wel aanwezig in alledrie gemeenten. Net zoals de colleges van burgemeester & wethouders, de gemeenteraden en griffiers. ,,Iedere gemeente heeft een eigen gemeentehuis nodig. Het gemeentehuis draagt bij aan de eigen identiteit en transparante besluitvorming in iedere gemeente”, zegt Alssema.

Bestuurszetel in huidige gemeentehuis?

Naast de locatie van het ABG-kantoor moeten de gemeenteraden ook een mening vormen over de bestuurszetel, de plek waar het college van B en W werkt, de gemeenteraad vergadert en de dienstverlening plaatsvindt. In de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is het voorstel van het college om dat in een deel van het eigen gemeentehuis te doen, waarbij het ze het vrijgekomen gedeelte in Rijen willen combineren met een woon- of zorgfunctie.

In de gemeente Alphen-Chaam is er nog geen duidelijkheid over de locatie, daar valt het besluit in maart. In december liet de gemeenteraad nog weten niet tevreden te zijn met het onderzoek naar de nieuwe bestuurszetel.