Assistentiehond Woody traint zich suf om weer ‘vuurwerkproof’ te worden

Negen auto's verwoest en vijf woningen onbewoon­baar na brand parkeerga­ra­ge Breda

BREDA - De uitslaande brand woensdagavond in de parkeergarage onder een wooncomplex aan de Mgr. Zwijsenstraat in Breda was niet het eerste incident in de buurt. Zaterdag ging in de garage al een auto in de fik en eerder was er ook brand in een afvalcontainer die naast het complex stond.

17:19