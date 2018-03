Automobilist gewond naar ziekenhuis na botsing tegen boom in Gilze

Beginnend bestuurder (23) uit Alphen drinkt te veel en is de klos in Rijen

10 maart RIJEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een beginnend autobestuurder tegen de lamp gelopen. In de Stationsstraat in Rijen werd hij, een 23-jarige Alphenaar, achter het stuur gesnapt met te veel drank op. Dit gebeurde om 04.30 uur.