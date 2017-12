Baarle-Nassau: dé Marktplaats Handelshoofdstad van 2017, Den Bosch op derde plek

Het is de derde keer dat Baarle-Nassau een jaar lang de titel handelshoofdstad van Noord-Brabant draagt. Ook in 2015 (29%) en 2016 (38%) ging de titel naar de gemeente.



Het is het elfde jaar dat Marktplaats de handelsactiviteit in kaart brengt en daarbij handelshoofdsteden uitroept. Om dat te berekenen heeft de handelssite gekeken naar het aantal accounts die in iedere gemeente de afgelopen elf maanden actief zijn geweest, ten opzichte van het aantal inwoners.



De meest aangeboden producten in de Noord-Brabantse handelshoofdstad waren schoenen, vijvers & toebehoren en auto’s.