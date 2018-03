Beginnend bestuurder (23) uit Alphen drinkt te veel en is de klos in Rijen

Video Geld, drugs, wapens en vuurwerk gevonden in woning in Rijen, Porsche in beslag genomen

6 maart RIJEN - Bij een ondermijningsactie is de Tilburgse politie dinsdagochtend een woning in Rijen binnengevallen. De politie meldt dat in het huis aan de Kapelaan Raaijmakersstraat drugs, wapens, geld en vuurwerk is aangetroffen. Ook werd er een Porsche in beslag genomen.