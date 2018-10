GILZE - Auto- en vrachtwagenbergingsbedrijf Van Eijck Car Rescue in Gilze heeft deze week het bergingsbedrijf Wielsma uit Apeldoorn overgenomen. Daarmee is het internationale familiebedrijf dat ook vervangend vervoer regelt het grootste van Nederland op het gebied van zware bergingen.

Wie met de auto, truck, camper of caravan is gestrand maakt goede kans door een berger van Van Eijck te zijn bevrijd of opgeladen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Of heeft een van de 900 vervangende (luxe) auto's gekregen. Het bedrijf heeft speciale voertuigen die ook de grootste vrachtwagencombinaties met kranen en andere hulpmaterialen bergen en vervoeren.

Veiligheid

Directeur Berging en Pechhulp Peter Smolders is net als spreker aanwezig op een congres in Zwolle waar hij vertelde over veiligheid en snelheid bij bergingen. Hij is trots op de overname van Wielsma. ,,Wij hebben in Brabant behalve het hoofdkantoor in Gilze vestigingen in Breda, Raamsdonksveer, Eindhoven, Nistelrooij, Den Bosch, Valkenswaard. Wij doen lichte en zware bergingen. Door de overname van Wielsma zijn we de grootste zware berger van Nederland geworden'', zegt hij. De in totaal driehonderd werknemers zijn verdeeld over het land. Daar hoort ook een grote straal rond Ede, Amersfoort en nu Apeldoorn bij.

Italië

Recent werd de berging gedaan van een vrachtwagen met los fruit bij Zevenbergen. De mooiste was een klus van een Nederlandse truck in Italië een paar maanden terug. ,,Enkele bedrijven zagen het niet zitten of gaven het op. Toen zijn wij geroepen. Uit Nederland. Met twee kraanwagens, een vrachtwagen en een bulkoplegger zijn we gegaan en hebben de klus geklaard. Dat vinden de mannen geweldig.''

Prijs

Het bedrijf ontwikkelt zelf en assembleert de eigen wagens met specifieke eisen in Hulten. ,,Afgelopen week wonnen we bij een bergersmeeting in Flevoland de prijs voor het mooiste zware bergingsvoertuig. Een prachtige Volvo met een 105 ton kraan en zware lift waarmee je een vrachtwagencombinatie op de trailer kunt zetten voor transport.''