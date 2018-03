'Bitcoinfabriek' aangetroffen in Rijen, tientallen computers minen digitale valuta in loods

UPDATERIJEN - In een bedrijfspand aan de Kempenbaan in Rijen is woensdag rond 10.30 uur een 'bitcoinfabriek' aangetroffen tijdens een controle van de gemeente. Dat meldt de politie. De huurder van het pand is opgepakt voor diefstal van stroom en witwassen.

Volgens een politiewoordvoerder stonden er in de loods tientallen computers digitale valuta te minen (delven), verspreid over twee etages. De rekenkracht van de computers is nodig om de digitale munten te maken. De politie kwam de zaak op het spoor door het opvallend hoge stroomverbruik. Een politiewoordvoerder: "We verwachtten eigenlijk een hennepkwekerij aan te treffen. Dit zien we niet vaak." De stroom werd illegaal afgetapt. Netbeheerder Enexis is bezig de stroom af te sluiten.

Witwassen

De auto van de verdachte is in beslag genomen door de politie. De man wordt verdacht van het witwassen van geld. De politie onderzoekt of er nog meer strafbare feiten zijn begaan.

Cryptovaluta

Welke digitale valuta er werd gemined in Rijen, wordt door de politie onderzocht. "Vermoedelijk gaat het niet om bitcoins, maar om andere digitale munten", aldus de woordvoerder. De bitcoin is de bekendste van alle cryptomunten. Hoe lang de de loods al werd gebruikt voor het delven van digitale valuta is niet bekend. Alle apparatuur in het pand is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

Economieredacteur Sander van Mersbergen legt hieronder uit wat cryptocurrency zijn:

Volledig scherm In een loods in Rijen is woensdag een bitcoinfabriek aangetroffen.