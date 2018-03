Bitcoinfabriek? Minen? Dit gebeurde er in de fabriek in Rijen

RIJEN - Bitcoinfabriek. Die term kleeft sinds woensdagochtend aan een bedrijfspand aan de Kempenbaan in Rijen. In de fabriek was men bezig met het minen van cryptocurrency, digitale valuta. Een 37-jarige Tilburger werd opgepakt op verdenking van witwassen en diefstal van stroom.

Volgens een politiewoordvoerder stonden er in de loods tientallen computers digitale valuta te minen (delven). Dat is in principe niet strafbaar. De aanhouding roept een hoop vragen op.

Daarom belde de redactie met Jonas Harrewijn, zelf een fanatieke miner. Hij gaf vorig jaar zijn baan op om eigenaar te worden van een 'miningfarm' in Dordrecht. Daar worden ruimtes verhuurd aan particulieren en bedrijven die cryptocurrencies willen minen.

Jonas, wat is minen?

"Je kunt een miner vergelijken met een bankier, want je neemt de taak van een bank over. Als miner ben je bezig met het nakijken en goedkeuren van transacties. Die transacties worden gedaan in digitale valuta. De Bitcoin is daar het bekendste voorbeeld van. In ruil krijg je een beloning. Die verschilt per valuta."

Wie betaalt die beloning?

"Laten we Bitcoin als voorbeeld houden. Om de tien minuten komen er Bitcoin vrij. De hoeveelheid geld wordt dus eigenlijk groter. Op dit moment is de beloning iedere tien minuten 12,5 Bitcoin. De computer die als eerste een lastige rekensom oplost, krijgt deze beloning."

"Dat bedrag halveert om de vier jaar. In 2020 gaat het naar 6,25. De komende honderd jaar gaat dat zo door, dan stopt het creëren van nieuw geld en moeten de transacties op zichzelf genoeg opleveren om de miners te belonen. Dit systeem is bedacht door iemand onder de nickname Satoshi Nakomoto."

Waarin verschilt jouw bedrijf met de bitcoinfabriek in Rijen?

"Ik doe hetzelfde, minen. Maar dan op legale wijze. Minen is niet strafbaar. Het kost alleen veel stroom en in Rijen is die afgetapt. Doordat er op miningfarms veel miners samenzitten, kun je daar relatief goedkoop digitale valuta delven."

De politie kwam de fabriek op het spoor vanwege opvallend veel stroomgebruik. Eigenlijk verwachtten ze een kwekerij. Waar is die energie voor nodig?

"Ten eerste gebruik je voor minen hele zware computers. Deze leveren een grote hoeveelheid aan rekenkracht. Anders ben je nooit de snelste. Zeker als je er veel bij elkaar zet. Maar vergeet de koeling niet. Het wordt enorm heet van al dat minen, dus de airconditioning draait overuren."

"Mede daarom is IJsland dé locatie om te minen. Daar staan hele parken vol miners. Er zijn meer landen waar dat gebeurt, bijvoorbeeld Venezuela. Daar niet vanwege de temperatuur maar vanwege de bijzonder lage energiekosten."

Wat voor mensen doen er aan minen?