Boksles op het azc in Gilze: 'Een flykick lukt niet meer als 82-jarige'

GILZE - De 82-jarige Gilzenaar Gerard van Dongen geeft op het AZC in Gilze een keer per week boksles aan liefhebbers. De oud-militair en oud-sportdocent op de Koninklijke Militaire Academie in Breda heeft er goed de wind onder. ,,Boksen is de basis voor elke sport, voor discipline en meer zelfrespect. En ideaal om stoom af te blazen’’, vindt hij.

Zes dagen per week is de adjudant als vrijwilliger verbonden aan het AZC. De oud-sportinstructeur is de ‘baas’ van de sportzaal, houdt de veiligheid in het oog wanneer asielzoekers komen sporten, geeft sporttips en is een basis in de branding. Serveert heerlijke koffie. Ook nadat op zondagochtend vrouwen hebben gesport en er tijd is voor een gesprekje onderling.

De oud-Amsterdammer bokst bijna 70 jaar, woont sinds begin jaren zestig in een van de officierswoningen bij het AZC. Elf jaar geleden overleed zijn vrouw, ‘een echte Jordanese’. Maar Van Dongen is het AZC trouw gebleven, is al lang genesteld in de dorpsgemeenschap van Gilze en is trots op de gouden ere-speld die hij van de gemeente Gilze en Rijen ontving voor zijn inzet.

Professor

De woensdagavond is zijn boksavond. Dan is het open huis voor boksliefhebbers. Asielzoekers, dorpsbewoners, maar ook docenten en (oud)-militairen van de KMA, onder wie professor dr. Wim Klinkert, KMA-docent militaire geschiedenis en hoogleraar aan de UvA, die al dertig jaar bij Van Dongen bokst.

Maar ook oud-docent van het Florijncollege Gerard de Jong of Barbara Dekkers, de enige vrouw deze woensdagavond, zijn trouwe bezoekers. En Jan van Beek, oud-KMA'er en al weer lang verbonden aan boksvereniging De Bredase Ring. Wim Klinkert en Ed van Eetveld oefenen stoten met Barbara Dekkers. Van Dongen monstert op korte afstand.

Volledig scherm De 82-jarige Gerard van Dongen geeft nog steeds boksles op het AZC in Gilze. Naast asielzoekers zijn ook mensen van de KMA in Breda leerling. Op de stootzak oefenen oud-docent Gerard de Jong van het Florijncollege en de enige vrouw deze avond Barbara Dekkers, instructeur bij het Rode Kruis. © Berry van der Heijden

Golven

,,Soms zijn hier veertig man, soms tien. Diverse keren heb ik heel goede boksers gehad uit bijvoorbeeld asielzoekers uit Oekraïne, maar dan worden ze na vier weken overgeplaatst. Het gaat in golven’’, vertelt hij met een onvervalst Amsterdams accent.

Als de gezondheid het toelaat gaat hij nog lang door. ,,Kijk een flykick op schouderhoogte gaat me als 82-jarige niet meer lukken'', zegt hij lachend. En serieus: ,,Als je voor niemand iets doet, ben je een eenzaam mens. Of je nou jong bent of oud.’’

Het is een van zijn wijsheden, die hij al sinds de verandering van de Luchtmachtbasis naar AZC in 1993 in praktijk brengt. ,,Je hebt hier wel veertig culturen. Dat kenden mijn vrouw en ik van Amsterdam. Daar houd je rekening mee, maar niemand is groter dan het team. Boksen is voor asielzoekers en andere sporters een brugfunctie tussen problematisch en niet problematisch. Mensen worden sterker en meer zelfverzekerd. Daar hoop ik nog lang een rol in te spelen.’’

Open Dag

Zaterdag is de sympathieke Gilzenaar ook van de partij bij de Open Dag van het AZC Gilze. Normaal is dat zijn enige vrije dag. Van 12.00 tot 16.00 is te zien hoe asielzoekers er wonen. Zij verzorgen hapjes en er zijn diverse activiteiten op het terrein dat het gemakkelijkst via de Chaamseweg te benaderen is.