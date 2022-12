Brandweer moet nieuwe route krijgen in Rijen, maar geen enkele optie is ideaal

RIJEN - In het project Spoorzone Rijen vervangt een tunnel een overweg en dat heeft gevolgen voor de brandweer. Van de zeven alternatieve aanrijdroutes zijn er na onderzoek nog twee over. Maar ook bij die opties worden kanttekeningen gemaakt.

De spooroverweg bij de Stationsstraat-Julianastraat in Rijen wordt vervangen door een onderdoorgang. De gemeente zet daar nu in op een tunnel die alleen bedoeld is voor langzaam verkeer, met een beperkte doorrijhoogte van 2,5 meter. Niet geschikt voor de brandweer.

Door die verandering moet de brandweer vanaf de kazerne in Rijen-Noord bij incidenten een andere route kiezen als het naar Rijen-Zuid of de vliegbasis Gilze-Rijen moet.

Twee opties

Een aanrijroute via de Vincent van Goghstraat en een onderdoorgang op de Oosterhoutseweg zijn na onderzoek van Adviesbureau TwynstraGudde de alternatieven die nu nog serieus in beeld zijn.

De Vincent van Goghstraat is als beste optie beoordeeld. Al wordt daarbij aangegeven dat dit ‘nadrukkelijk voortkomt uit een gebrek aan realistische en passende alternatieven’.

Het gebied rondom de Vincent van Goghstraat is niet geschikt om veilig met hoge snelheid te gebruiken. Aanpassingen zijn nodig. Die staan echter haaks op snelheidsbeperkende maatregelen in het gebied. De wijken zijn nu 30 kilometer per uur-gebieden met veel drempels en smalle wegen. Er is vrees voor mogelijke weerstand vanuit de buurt als deze optie gekozen wordt.

Op de Oosterhoutseweg staat de aanleg van een onderdoorgang al op de planning, waardoor deze optie weinig financiële gevolgen heeft. Het probleem: de brandweer is hier straks drie minuten en vijftien seconden langer onderweg dan nu.

Andere alternatieven

Een in hoogte aangepast brandweervoertuig en een nieuwe brandweerkazerne voor alleen een blusvoertuig, zijn volgens het onderzoek niet haalbaar.

Samenwerken met de brandweer van de vliegbasis heeft veel voordelen, maar is kwetsbaar. Als er wordt gevlogen moet de luchtmachtbrandweer op de vliegbasis aanwezig zijn, ook als er een levensbedreigende situatie is in Rijen-Zuid. De verplaatsing van de kazerne naar de oostzijde van Rijen zorgt voor tijdwinst in Rijen-Zuid, maar dat gaat ten koste van de rest van Rijen.

Het onderzoek gaat samen met de uitkomst van de onderhandelingen tussen de gemeente, de provincie en het Rijk over wie welke kosten voor zijn rekening neemt naar de gemeenteraad. Die neemt een definitief besluit over het vervolg van het project.