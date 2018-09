Burgemeester Gilze en Rijen sluit zich aan bij kritiek op staatssecretaris asielzaken

Harbers (VVD) besloot twee weken geleden op het allerlaatste moment dat de Armeense tieners Lili en Howick toch in Nederland mochten blijven. IND-medewerkers lieten daarop weten dat Harbers hen daarmee met een geloofwaardigheidsprobleem heeft opgezadeld. Eerst jarenlang heel lang zeggen dat de kinderen en de moeder het land uit moeten om dan uiteindelijk te zwichten voor de publieke opinie.

Open dag jubilerend AZC

Boelhouwer, zaterdagmiddag aanwezig op de open dag van het AZC in Gilze dat dit jaar ook precies 25 jaar bestaat, is het met de IND’ers eens. ,,Als de rechter keer op keer naar een dossier heeft gekeken en telkens weer tot de slotsom komt dat iemand terug moet naar het land van herkomst dan kan ik het niet uitleggen dat mensen, in dit geval Lili en Howick, toch mogen blijven.’’

'Je ondermijnt zo het draagvlak voor dit beleid''

,,En eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet waarom de staatssecretaris in dit geval uiteindelijk toch anders besloot. Dus ik snap de frustratie bij de IND-medewerkers heel erg goed. Die proberen zo goed mogelijk hun werk te doen en worstelen nu met de willekeur die dit besluit oproept. Ons asielbeleid is gebaat bij duidelijkheid en consequent zijn. Als je dat niet doet dan ondermijn je het draagvlak voor dit beleid’’, aldus de PvdA-burgemeester, in wiens eigen partij er overigens iets anders wordt gedacht over de kwestie Lili en Howick, op vragen van deze krant.

IND-directeur: geen commentaar

De op de open dag in Gilze ook aanwezige directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek van de IND, Jannita Robberse, wilde niet ingaan op de kritiek van haar eigen medewerkers. ,,Ik ben hier voor de open dag van het AZC. Over andere zaken doe ik geen mededelingen’’, aldus Robberse die sinds 1,5 jaar de baas is bij de dienst die uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit zet. Daarvoor was ze werkzaam bij Rijkswaterstaat in Brabant en Limburg.

Veel belangstelling

De open dag bij het AZC in Gilze werd druk bezocht. Honderden mensen kwamen een kijkje nemen in het ruim opgezette centrum in de bossen bij Gilze. Daar werden ze onthaald op zelfgemaakte hapjes, drankjes en djembégeroffel. Ook tal van betrokken diensten bij het AZC zoals de politie. het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de IND waren met een stand aanwezig.

Aantal bewoners gehalveerd

Vanwege de verlaagde instroom van vluchtelingen die al een tijdje gaande is, wonen er op dit moment maar 550 mensen in het AZC in Gilze. Dat waren er ooit 1.200. In zijn openingstoespraak ging Boelhouwer terug naar 1993, het jaar dat het AZC in Gilze geopend werd. Veel dorpelingen zaten daar toen niet op te wachten en lieten dat destijds ook blijken.

'Goed voor de middenstand'

,,Maar van de gevreesde overlast is nooit iets uitgekomen'', constateerde de burgemeester zaterdag tevreden. ,,Sterker nog, de komst van het AZC was al direct goed voor de middenstand. De keuken had vlees en groente nodig die door de bedrijven aangeleverd konden gaan worden.'

91 incidenten

Vorig jaar deden zich 91 geregistreerde incidenten voor bij het AZC. Boelhouwer: ,,Dat lijkt op het eerste gezicht veel. Maar als je weet dat het uitrukken van een ambulance naar dit AZC ook als incident wordt beschouwd, dan is het dus helemaal niet veel. Ik ben er eigenlijk ontzettend trots op dat we hier op deze manier met de mensen om kunnen gaan.''

Volledig scherm Het merendeel van de standjes was verzameld rond het hoofdgebouw op het uitgestrekte AZC-terrein bij Gilze. © Peter Ullenbroeck

Volledig scherm De politie is je beste vriend. Ook in het AZC. © Peter Ullenbroeck

Volledig scherm Hoe doe je dat, kalligraferen in het arabisch? Zo dus. © Peter Ullenbroeck