Burgemeester wil jeugdoverlast Rijen sneller aanpakken, maar spreekt van structureel probleem

Tilburger blijft in cel uit angst dat hij weer wapens opslaat

BREDA/TILBURG – De officier van justitie en de rechtbank zijn bang dat Tilburger Perry S. (37) weer wapens of drugs in zijn woning gaat opslaan als hij vrijkomt. Om die reden willen ze dat de man, die sinds oktober vastzit, in de gevangenis blijft.

31 januari