Busje in brand op afgesloten terrein topcrimineel Jan B. in Hulten

Stan Thielen beste voorlees­mees­ter van Brabant

23 april TILBURG - Stan Thielen, student aan de Pabo Tilburg, is Brabants kampioen voorlezen. Hij woont in Rijen. Bij de provinciale voorronde op 20 april las hij voor uit het boek 'Spijkerzwijgen' van Simon van Geest. Thielen doet 31 mei namens Brabant mee aan de finale van de Pabo Voorleeswedstrijd in Utrecht. Ellen van Eert van Fontys Pabo in Veghel werd tweede.