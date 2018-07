Buurman redt man in pipowagen: 'Vlammen schoten zo drie, vier meter de lucht in'

GILZE - Boer Richard van den Brand hielp vannacht letterlijk een man uit de brand. Toen er brand uitbrak bij een pipowagen aan de Rielsebaan in Gilze, alarmeerde hij de brandweer. De redder in nood blijft er nuchter onder: ,,We zijn en blijven buren. Gebeurt er zoiets, dan doe je je ding."

De bewoner van de pipowagen, die anoniem wil blijven, is behoorlijk geschrokken. Hij woont al vier jaar op deze plek. ,,Ik had eerder die avond een vuurtje gemaakt in een korf, maar die leek uit te zijn. Ik let er altijd op: altijd als ik een vuurtje maak heb ik de emmers water klaar staan."

Maar ja, met dit warme weer... ,,Het is toch gaan schroeien, denk ik. Ik ging om een uurtje of tien naar bed. Later werd ik opeens wakker, van lichten, geroep."

Stinken

Het bleek de brandweer. Die was gealarmeerd door Richard van den Brand, een boer van een boerderij, een paar meter verderop. ,,We hadden al langer iets geroken. Ik heb een kwartiertje daarvoor nog een rondje gelopen: je bent toch alert met dat warme weer. Maar ik zag niks."

Tot zijn vrouw even later terug komt van haar werk. ,,'Wat stinkt het hier', zei ze. Ze keek voor de zekerheid nog even naar buiten, vanuit de slaapkamer van de kinderen. Daar sta je toch wat hoger. Toen schoten de vlammen al omhoog, zo drie, vier meter de lucht in. De mais staat daar heel hoog: vandaar dat we zo lang niks zagen."

Van den Brand vervolgt: ,,Ik heb meteen de brandweer gebeld in mijn onderbroek, en de buurvrouw. Daarna ben ik voor aan de weg gaan staan, zodat ik de brandweer de goede weg in kon sturen."

Quote Toen dacht ik: verrek, wat als die pipo nog in die wagen ligt? Richard van den Brand

Net op tijd

De spuitgasten waren er met een paar minuten. ,,We wisten dat er daar paarden in de schuur staan, maar we dachten ook aan de pipowagen die ernaast staat. De man is er niet altijd, maar had hem toevallig nog die middag gezien. Toen dacht ik: verrek, wat als die pipo nog in die wagen ligt?"

Daarop keek de brandweer naast de schuur. De brand was volgens Van den Brand zo onder controle: ,,Maar ze zeiden wel: als je tien minuten later was geweest, waren de vlammen onder de wagen geslagen en dan was 'ie weg geweest."

Het verhaal gaat verder onder de foto. Dit is hoe de wagen er vanochtend uit zag.

Volledig scherm © Saminna van den Bulk

De bewoner van de pipowagen kwam met de schrik vrij. En zijn pipowagen is nog heel, afgezien van een zwarte roetveeg van de vlammen. ,,Geluk bij een ongeluk", vindt hij zelf.

De buurman is hij dankbaar. Vannacht gaf hij hem al een hand, om hem te bedanken. Maar: ,,Daar ga ik vandaag zeker nog even langs."

Beter een goede buur...

...dan een slechte vriend?