Camper met gezin botst op vrachtwagen op A58 bij Gilze, weg is afgesloten richting Tilburg

Justitie in beroep tegen uitspraak in zaak dodelijk ongeluk Bredaseweg in Tilburg

11 juli TILBURG/BREDA - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de strafzaak tegen Faisal D., de man die op de Bredaseweg in Tilburg twee mensen doodreed. De rechtbank in Breda veroordeelde de Tilburger tot een celstraf van 108 dagen en een werkstraf van 240 uur. Justitie is het niet eens met deze straf.